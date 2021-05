Sur la piste de Séko Fofana (Lens), l’OM pourrait tirer le gros lot avec ce joueur.

Sous le maillot du RC Lens, Séko Fofana a brillé cette saison. Plus gros transfert de l’histoire du club, le milieu offensif a montré que l’investissement consenti était à la hauteur des espoirs placés en lui.

Un profil pour cartonner à l’OM

Puissant, technique et précis, Séko Fofana est dans le viseur de l’OM pour cet été. RMC rapporte même que le dossier a de fortes chances d’aboutir. A 26 ans, cet international ivoirien a tout pour réussir à l’OM. Et la place laissée vacante par Thauvin est parfaite pour lui permettre d’avoir du temps de jeu et l’opportunité d’exploser encore plus au grand jour.