Alors qu’il sera difficile pour le Barça de recruter des stars lors de ce marché des transferts, certains rêvent encore de Guardiola.

Personne ne s’attend à un gros marché des transferts du côté du FC Barcelone. Le club catalan va devoir faire des économies et faire entrer de l’argent dans les caisses. Dans le même temps, il faut tout mettre en œuvre pour faire baisser la masse salariale qui est bien trop élevée.

Plus un rêve ?

Difficile d’imaginer des stars venir dans de telles conditions, mais un homme pourrait bien sauver le mercato du Barça. On parle de plus en plus d’un possible retour de Pep Guardiola en Catalogne. C’est sans doute plus un rêve qu’une vraie possibilité, car le technicien a une équipe de rêve et des moyens illimités à City.