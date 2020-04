En recrutant plusieurs talents d’avenir, Zidane dispose d’un gros effectif et tous ne pourront pas jouer. L’idée d’un prêt fait son chemin pour l’un d’entre eux.

Avec Vinicius Junior, Rodrygo et Reinier Jesus, Zidane a mis la main sur trois des plus grands espoirs du football brésilien. Un trio de feu qui pourrait vite prendre les commandes du club dans les années à venir. Mais à court terme, cela semble compliqué.

Reinier Jesus prêté ?

Très attentif à l’émergence des jeunes talents, Zinedine Zidane pourrait envisager un prêt pour Reinier Jesus, le plus jeune et dernier arrivé au club. Comme cela a fonctionné pour Achraf Hakimi et Martin Odegaard, Reinier Jesus serait mis sur le marché pour un prêt d’une ou plusieurs saisons et ainsi permettre son éclosion en Europe. Une super affaire à saisir…