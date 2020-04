Si l’AS Monaco a prolongé Benoît Badiashile cet hiver, il n’est pas impossible de voir le défenseur vendu cet été.

Dans la liste des plus grands espoirs du footballeur français au poste de défenseur, Benoît Badiashile est dans le top 3. Aux côtés de Boubacar Kamara et William Saliba, le Monégasque dispose d’un vrai talent et l’AS Monaco a bien fait de verrouiller sa situation cet hiver avec un contrat jusqu’en 2024.

L’Angleterre le veut

Mais à l’instar de l’opération réalisée par Arsenal pour William Saliba, l’AS Monaco pourrait envisager une vente à prix d’or pour Benoît Badiashile. Chelsea est déjà venu aux renseignements et d’autres clubs anglais seraient également présents. Pas impossible de voir le joyau monégasque filer à l’Anglaise si une grosse offre est faite.