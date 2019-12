A 18 ans, Benoît Badiashile est scruté par une foultitude de clubs anglais. Monaco se prépare à un gros transfert.

A l’instar de William Saliba, un autre espoir du football français en défense pourrait bientôt faire le voyage jusqu’en Premier League. Cette fois, il s’agit du Monégasque, Benoît Badiashile (18 ans).

Prolongé pour mieux vendre ?

Fraîchement prolongé par l’AS Monaco, Benoît Badiashile voit sa situation protégée par le Rocher. En effet, face aux courtisans de plus en plus nombreux, le club devait réagir et verrouiller un peu mieux son défenseur. Mais il est clair que cette prolongation de contrat prépare son futur transfert. Pour l’été 2020 ou 2021.