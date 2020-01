Prêté à Everton avec une option d’achat assez basse, Djibril Sidibé est en train de cartonner en Premier League. Au grand regret de Monaco.

Le boxing day a permis à plusieurs anciens joueurs de Ligue 1 de se mettre en évidence. A Crystal Palace, Jordan Ayew a inscrit un but exceptionnel, l’un des plus beaux de l’année 2019, en solo. Et du côté d’Everton, c’est Djibril Sidibé qui se refait la cerise de manière impressionnante.

Une option d’achat « cadeau«

Prêté à Everton avec une option d’achat de 14 millions d’euros, Djibril Sidibé commence à donner des regrets à Monaco. Vu son niveau de jeu des dernières semaines, il vaut largement plus que les 14 millions d’euros convenus avec Everton. Et dire que Monaco aurait pu le vendre plus de 50 millions d’euros à l’Atletico au sortir du titre de champion de France…