Mbappé blessé dès ses débuts avec On : ses nouveaux crampons peuvent-ils être en cause ?

La scène avait tout d’un départ idéal. Vendredi, Kylian Mbappé marque le but de la victoire de l’équipe de France en Turquie pour la première de Zinédine Zidane sur le banc. Quelques minutes plus tard, le capitaine quitte la pelouse touché au genou gauche. La Fédération française de football évoque une lésion tendineuse et annonce son forfait pour la suite du rassemblement. Au même moment, un détail capte l’attention : l’attaquant disputait son premier match avec ses nouvelles chaussures On.

Des crampons blancs et une blessure : le rapprochement qui fait parler

La coïncidence est frappante. Après près de vingt ans avec Nike, Mbappé a rejoint la marque suisse On, nouvelle venue sur le marché des chaussures de football. Face à la Turquie, il portait un prototype entièrement blanc, conçu pour accompagner les débuts de cette collaboration. Il marque à la 54e minute, puis est remplacé à la 60e. En quelques minutes, ce qui devait être une vitrine sportive et commerciale se transforme en sujet sensible.

Le calendrier nourrit forcément les interrogations : changer de crampons juste avant une blessure, est-ce anodin ? Forme de la chaussure, rigidité de la semelle ou accroche des crampons peuvent modifier les sensations d’un joueur. Cette question mérite d’être posée, surtout lorsqu’il s’agit d’un prototype présenté au plus haut niveau. Elle ne suffit pourtant pas à désigner un responsable.

Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.



Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026

Ce que la polémique ne permet pas de conclure

À ce stade, aucun élément public ne montre que les chaussures On ont provoqué la blessure de Mbappé. Le fait qu’il les portait au moment de l’action établit une chronologie, pas un lien de cause à effet. Sans examen médical détaillé ni analyse du mouvement et du matériel, attribuer sa lésion aux crampons serait aller bien au-delà des faits connus.

Le malaise est néanmoins réel pour la marque : le premier grand rendez-vous de son nouveau visage dans le football se termine par une sortie sur blessure. Pour Zidane, l’urgence est ailleurs. Il perd son capitaine après une victoire acquise grâce à lui et doit préparer les prochains matches des Bleus sans savoir encore quand il pourra le retrouver. La question des chaussures fera parler ; celle du genou décidera de la suite.