Mauricio Pochettino prend ses fonctions à Manchester United le 18 novembre. Interrogé sur de possibles recrues américaines, il a laissé la porte ouverte. Weston McKennie estime lui aussi que des joueurs de la sélection pourraient suivre leur ancien entraîneur.

Pochettino arrive à Old Trafford avec une connaissance récente et détaillée de la sélection américaine. Le communiqué de Manchester United, publié le 13 novembre, fixe sa prise de fonctions au 18 novembre, après la fin de ses obligations avec les États-Unis. Le club a conclu un accord avec la fédération américaine pour libérer l’entraîneur et son encadrement.

Ce changement de poste a rapidement fait émerger des interrogations sur le recrutement. Pochettino a été questionné sur la possibilité de faire venir des joueurs qu’il dirigeait en sélection. Dans les propos rapportés le 17 novembre, il explique que son équipe sera attentive à des footballeurs qu’elle connaît très bien.

La connaissance des joueurs devient un premier argument

L’Argentin souligne le talent des internationaux américains qu’il a côtoyés pendant plus de deux ans. Il rappelle également l’attractivité de Manchester United pour de nombreux joueurs. Ses déclarations dessinent une possibilité de travail pour les prochains mercatos, avec des profils dont il connaît déjà les qualités et les habitudes.

Weston McKennie a été interrogé sur le même sujet. Le milieu de la Juventus considère que certains rapprochements avec United pourraient se produire et juge les spéculations prévisibles après le départ du sélectionneur. Il rappelle toutefois que les besoins précis d’un entraîneur restent à déterminer.

Cette connaissance mutuelle pourrait faciliter une prise de contact ou une intégration. Elle devra aussi être confrontée aux postes que Pochettino voudra renforcer après avoir travaillé avec son nouvel effectif. Les premiers entraînements à Manchester lui permettront d’évaluer directement les ressources disponibles.

McKennie possède un contrat jusqu’en 2030

Le cas du milieu américain comprend une donnée contractuelle importante. La Juventus a officialisé le 2 mars sa prolongation jusqu’au 30 juin 2030. Dans son annonce, le club italien mettait en avant sa polyvalence et les nombreux rôles occupés sous les ordres de Luciano Spalletti.

Un éventuel transfert nécessiterait donc un accord avec Turin. À ce stade, les déclarations de Pochettino et de McKennie ne détaillent aucune négociation entre les clubs.

Le nouveau technicien de United dispose d’un réseau de joueurs familiers et d’un premier marché potentiel à examiner. La décision se jouera sur les besoins qu’il identifiera à Manchester, puis sur les conditions exigées par les clubs concernés. Pour McKennie, la durée de son engagement donne à la Juventus un poids important dans toute discussion future.