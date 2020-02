Malgré ses envies de Madrid, Paul Pogba devra choisir entre deux autres clubs en fin de saison.

Paul Pogba n’est plus vraiment heureux du côté de Manchester United. L’international français qui avait fait son retour à United en 2016 voudrait à nouveau quitter le club. Plusieurs sources assurent que le joueur a déjà demandé son transfert en vue de l’été prochain. Mais s’il rêve du Real, Pogba devra certainement choisir entre rester à Manchester United ou rejoindre la Juventus.

La Juve ou United !

Madrid et son président Florentino Pérez ne bougeront pas pour lui. Plusieurs sources l’assurent. Et seule la Juventus est aujourd’hui prête à investir 250 millions d’euros pour recruter le joueur et assumer son gros salaire. Les autres cadors européens ont été refroidis par ces deux dernières années à Manchester. Pogba n’aura pas le choix en fin de saison.