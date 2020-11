Les dirigeants de Manchester United voudraient désormais se séparer de Pogba dès le mois de janvier.

En fin de saison, Paul Pogba n’aura plus qu’un an de contrat. Une situation qui agace les dirigeants de Manchester United alors que le joueur ne semble pas intéressé à l’idée de prolonger son bail. Dans ces conditions, Manchester United réfléchit sérieusement à l’idée de vendre sa star. Peut-être même dès cet hiver…

Pogba ne représente plus l’avenir du club ?

Manchester United estime désormais que Pogba ne fait plus partie de l’avenir du club et que Donny Van de Beek doit être installé rapidement à sa place, pour de bon. Les dirigeants mancuniens voudraient donc, selon The Daily Telegraph, faire partir Pogba dès le mois de janvier.