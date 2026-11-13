Manchester United : Carrick évincé, le pari de mai a tenu moins de six mois

Manchester United a annoncé le départ de Michael Carrick le 12 novembre. En mai, le club l’avait prolongé jusqu’en 2028 après une remontée jusqu’à la troisième place. Son successeur héritera d’une équipe dix-neuvième après dix journées de Premier League.

Quand Manchester United a confié un contrat de deux ans à Michael Carrick au printemps, la direction s’appuyait sur un bilan solide. Revenu en janvier pour prendre la suite de Ruben Amorim, l’ancien milieu avait gagné douze des dix-sept derniers matches de championnat. Sur cette période, United avait pris plus de points que n’importe quel autre club de Premier League, selon le communiqué mancunien. La troisième place avait donné du crédit à un entraîneur qui avait d’abord été appelé pour redresser la saison.

Le 4-4 contre Aston Villa résume le problème

La nouvelle campagne a produit des chiffres très différents. Après dix journées, United compte une victoire, cinq nuls et quatre défaites. Ses huit points le placent à l’avant-dernière place du championnat. Lors du dernier match de Premier League de Carrick, Manchester a marqué quatre fois contre Aston Villa et n’a pris qu’un point.

Le contraste existait aussi d’une compétition à l’autre. Une victoire contre la Roma en Ligue des champions avait donné à Carrick, le 6 novembre, l’occasion de réclamer davantage de régularité. Quelques semaines plus tôt, après le 4-1 subi contre Côme, il avait assumé la responsabilité de la prestation au micro de TNT Sports et de MUTV. Son départ laisse au prochain entraîneur le même chantier immédiat, celui d’une équipe capable de marquer mais qui laisse échapper trop de points.

United veut nommer rapidement un successeur permanent

Le club a indiqué qu’il souhaitait nommer un entraîneur permanent aussi vite que possible. La Repubblica cite Mauricio Pochettino, alors sélectionneur des États-Unis, parmi les favoris et rapporte que des médias britanniques évoquent un accord. Manchester United n’a annoncé aucune nomination dans son communiqué de départ.

La direction avait choisi en mai de récompenser cinq mois de résultats en donnant à Carrick du temps pour construire. Elle doit désormais recruter dans des conditions très différentes, avec un classement qui raccourcit le délai accordé à son successeur pour obtenir des résultats. Le premier test du prochain projet sera très concret. À Old Trafford, une équipe capable de marquer quatre buts doit aussi pouvoir conserver assez longtemps un avantage pour repartir avec trois points.