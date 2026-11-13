Le 9 novembre 2026, la presse a révélé une amende de 10 000 euros infligée à la Fédération française de football après Belgique–France du 28 septembre. Le coup d’envoi avait été retardé par un problème de tenue. L’épisode prête à sourire ; la sanction rappelle qu’en sélection, les obligations commencent bien avant la première passe.

Les bandes adhésives utilisées sur les chaussettes françaises n’étaient pas de la couleur réglementaire et les joueurs ont dû corriger leur équipement avant d’entrer sur le terrain. La France a gagné 1-0. La victoire n’efface ni le retard ni la responsabilité de la fédération dans le déroulement de la rencontre. Elle rend même le contraste plus net : la réussite sportive et la qualité de l’organisation ne se mesurent pas avec le même tableau.

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En cause, le retard du coup d'envoi de Belgique-France le 28 septembre, à cause d'un problème de chaussettes des Bleus. 🥶



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Ce n’est pas le sélectionneur qui doit vérifier chaque rouleau

Une équipe nationale travaille par fenêtres courtes, avec des joueurs qui arrivent de clubs différents et des habitudes de préparation qui ne sont pas toujours identiques. Pour que l’ensemble fonctionne, il faut qu’un contrôle simple puisse être fait au bon moment et qu’une solution soit disponible sans mobiliser toute la chaîne de décision. Le détail vestimentaire paraît dérisoire tant qu’il peut être corrigé dans le vestiaire. Il cesse de l’être quand il immobilise aussi l’adversaire et l’arbitre.

Le premier rassemblement de Zinédine Zidane avait déjà donné lieu, en Turquie, à des couacs de protocole rapportés par la presse. Cela ne justifie pas d’imputer l’amende à un membre précis de l’encadrement. Cela donne en revanche de la valeur à une question d’organisation : qui vérifie, qui valide et qui intervient s’il manque quelque chose ?

Une sanction financière fixe une responsabilité, pas un coupable individuel

L’UEFA s’adresse à la fédération. À elle de corriger le processus plutôt que de transformer un incident en procès public d’un salarié ou d’un joueur. Il est plus utile de vérifier la tenue complète avant l’appel du tunnel que de consacrer une réunion à savoir qui avait sorti le dernier rouleau.

L’affaire restera petite à l’échelle du budget de la FFF. Elle est plus révélatrice à l’échelle du travail d’une sélection : quand le contrôle est bien organisé, les joueurs n’ont même pas besoin de savoir qu’il a eu lieu.