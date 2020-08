A Lille, Christophe Galtier pourrait voir deux autres de ses joueurs majeurs quitter le club.

Alors que le LOSC a déjà perdu deux joueurs majeurs cet été avec les départs de Victor Osimhen et de Gabriel, Christope Galtier peut s’attendre à au moins deux autres départs lors de ce mercato. Deux de ses joueurs importants sont en effet courtisés et pourraient, eux aussi, rapporter gros sur le marché des transferts.

Ikoné, Maignan…

Il s’agit de Jonathan Ikoné, qui a plusieurs pistes, et surtout de Mike Maignan, courtisé par Chelsea et Tottenham. Lille pourrait continuer de renflouer ses caisses avec ces deux ventes et dans le contexte économique actuel, le club nordiste ne pourra certainement pas se permettre de prendre le moindre risque.