Plus que jamais, le LOSC sera actif sur le marché des transferts lors de la prochaine intersaison.

Comme de nombreux clubs, le LOSC va être impacté par la crise liée au coronavirus. Le Covid-19 va avoir des conséquences sur l’économie et les clubs de football vont être touchés. Plus que jamais, certains clubs vont être obligés de vendre des joueurs pour ne pas se mettre en danger. Alors que son modèle économique repose sur le trading de joueurs, Lille va certainement vendre plus de joueurs que prévu.

Soumaré et Gabriel vers l’Angleterre

Le club pourrait d’ailleurs rapidement accepter deux offres afin de se mettre à l’abri. Courtisés en Angleterre, Boubakary Soumaré (Newcastle) et Gabriel (Everton), sont prévus partant depuis plusieurs mois. Lille ne devrait pas tarder à boucler leurs ventes. Histoire de rapidement faire rentrer de l’argent dans les caisses du club.