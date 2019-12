Le LOSC veut pousser Thiago Maïa vers la sortie en janvier et deux offres de transferts pourraient être faites.

Le LOSC veut absolument trouver une solution pour Thiago Maïa au mercato hivernal. Le joueur était venu avec l’étiquette de grand espoir du football brésilien et il avait même coûté une petite fortune aux dirigeants du LOSC. Mais c’est un investissement raté.

Des prêts ?

Le joueur ne joue quasiment plus et sa valeur marchande est en chute libre. Le LOSC ne pourra pas se montrer trop exigeant et certains clubs sont en train de solliciter des prêts avec des options d’achat raisonnables sans doute inférieures à 5 millions d’euros. Nîmes et Bruges sont prêts à le recueillir.