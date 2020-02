Le joueur du LOSC, Boubakary Soumaré intéresse désormais des cadors de Premier League.

Courtisé cet hiver par Newcastle, Boubakary Soumaré le milieu de terrain du LOSC, a refusé de quitter le club. Pas convaincu par un transfert vers ce club, Boubakary Soumaré a décidé d’attendre encore quelques mois avant de faire ses valises. Lille et Christophe Galtier ne s’en plaignent pas. Soumaré non plus. Il faut dire que le joueur commence à intéresser des clubs beaucoup plus attractifs…

Du lourd se renseigne

Selon la presse anglaise, Manchester United, Arsenal et Liverpool pensent désormais au milieu de terrain de 20 ans. Il pourrait bien être l’une des grosses attractions du prochain mercato et sa cote serait en train de s’envoler.