Jurgen Klopp ne souhaite pas voir revenir Philippe Coutinho à Liverpool.

Véritable star de Liverpool entre 2013 et 2018, Philippe Coutinho avait quitté les Reds pour relever un nouveau challenge en Catalogne. Mais le Brésilien n’a convaincu personne en Espagne et encore moins en Allemagne cette saison. Plusieurs médias assurent que Coutinho va être vendu en fin de saison.

Son départ a libéré les Reds

Le joueur voudrait revenir en Angleterre et rêverait d’un retour à Liverpool. Un sujet sensible pour son ancien coach Jurgen Klopp. Le coach allemand est obligé de tenir un discours respectueux dans les médias, mais n’a pas du tout envie de faire revenir Coutinho. Klopp n’oublie pas en effet que c’est son départ qui a permis à certains joueurs d’exploser. Et surtout aux Reds de devenir une machine à gagner. Le style de jeu du Brésilien ne correspond pas totalement à celui de Klopp qui ne poussera certainement pas ses dirigeants à le faire revenir. Même si Coutinho est dans le cœur des supporters.