Si le PSG offre 50 millions d’euros pour Marcelo, le Brésilien sera lâché par Pérez.

Alors que Layvin Kurzawa va quitter le PSG cet été, Leonardo souhaite recruter un cador au poste d’arrière gauche. Le directeur sportif du PSG veut mettre la main sur Marcelo, la star brésilienne du club de la capitale espagnole.

Pérez est d’accord !

Et bonne nouvelle pour Paris, Florentino Pérez ne retiendra pas son joueur. Selon Pérez, Marcelo ne représente pas l’avenir et son transfert et clairement souhaité. Pérez est d’accord pour vendre Marcelo au PSG si le club francilien offre 50 millions d’euros. A Leonardo de trancher désormais.