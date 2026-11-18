Nike fournira les ballons des compétitions masculines de clubs de l’UEFA à partir de 2027. L’accord court sur quatre saisons, jusqu’en 2031. La marque récupère notamment une exposition exceptionnelle en Ligue des champions, actuellement associée à Adidas.

Le ballon apparaît dans chaque but, chaque ralenti et une grande partie des images qui circulent après les rencontres. En obtenir la fourniture officielle donne donc accès à une visibilité que les seules publicités autour du terrain ne reproduisent pas. L’annonce du 16 novembre installe Nike au centre de cette exposition européenne pour les saisons 2027-2028 à 2030-2031.

Une seule marque pour plusieurs compétitions

Le périmètre annoncé ne se limite pas à la Ligue des champions. Nike doit également fournir les ballons de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, ainsi que ceux d’autres compétitions concernées par l’accord, dont la Supercoupe. La marque devient ainsi un fournisseur commun à plusieurs rendez-vous majeurs du football européen.

Cette évolution ne signifie pas qu’Adidas détenait auparavant tout ce marché. La Ligue Europa et la Ligue Conférence utilisent actuellement des ballons fournis dans le cadre d’un accord avec Decathlon. La bascule rassemble donc sous une même marque des espaces commerciaux jusque-là répartis entre plusieurs acteurs.

Pour Nike, l’intérêt dépasse la répétition d’un logo. Une action décisive peut être rediffusée pendant des années. Les images continuent alors de montrer le ballon utilisé, longtemps après la fin de la campagne publicitaire associée à la saison. Cette présence fait du contrat un investissement dans la mémoire visuelle des compétitions.

Un revers d’image qui ne se chiffre pas encore

Le montant du nouvel accord n’a pas été communiqué dans l’annonce officielle. Il serait donc hasardeux d’affirmer combien Nike a payé ou quelle somme Adidas aurait refusé de dépenser. La perte de la vitrine est établie ; les raisons financières précises de la bascule ne le sont pas.

Il faut également distinguer le fournisseur du ballon des équipementiers des clubs. Une équipe peut continuer de jouer avec un maillot Adidas tout en utilisant un ballon Nike. L’accord ne transfère aucun contrat de tenue et ne modifie pas automatiquement les partenariats individuels des joueurs.

Le futur dessin des ballons constitue un autre terrain de curiosité. En l’absence de présentation officielle, annoncer la disparition d’un motif historique serait prématuré. Le changement de fabricant est confirmé, pas l’ensemble de ses choix graphiques.

La conséquence commerciale, elle, est déjà nette : dès 2027, Nike disposera d’un objet indispensable au spectacle européen. Adidas pourra encore habiller ses protagonistes, mais ne signera plus le ballon de la Ligue des champions.