World Rugby a prononcé le 17 novembre 2026 une suspension immédiate de six matches internationaux contre Rassie Erasmus. La fédération sud-africaine a demandé une audience disciplinaire complète. Au-delà du nombre de rencontres, l’affaire met à l’épreuve une nouvelle procédure : le rugby veut distinguer la contestation d’une décision de la mise en cause publique de l’intégrité de celui qui l’a prise.

Les propos examinés avaient été tenus après France–Afrique du Sud, disputé le 13 novembre 2026. Le sélectionneur sud-africain avait notamment interrogé le rôle de l’arbitre vidéo et la possibilité d’une influence délibérée sur le résultat. La décision disciplinaire ne valide ni ne réfute l’ensemble de ses observations techniques sur les plaquages. Elle sanctionne une autre chose : la manière dont ses accusations peuvent être comprises par un public extérieur.

Independent disciplinary update: Rassie Erasmus (South Africa)https://t.co/Oh5XievfLB — World Rugby Media (@worldrugbymedia) November 17, 2026

Une nouvelle procédure qui ne juge pas seulement le vocabulaire

Le dispositif consacré aux attaques publiques contre les officiels a été introduit en juillet 2026. Il fonctionne parallèlement au règlement disciplinaire général. Le comité a examiné si les déclarations suggéraient un parti pris ou une intervention volontaire sur l’issue du match. La portée des propos et le contexte de leur diffusion entrent également dans l’appréciation.

Cette distinction est essentielle. Un entraîneur doit pouvoir demander pourquoi une image n’a pas été examinée ou pourquoi deux gestes ont reçu des traitements différents. Accuser l’officiel de choisir délibérément un vainqueur engage une affirmation autrement plus lourde. Le désaccord ne porte alors plus seulement sur sa compétence, mais sur son honnêteté. Devant des milliers de spectateurs connectés, cette différence ne reste pas enfermée dans une salle de presse.

Protéger les arbitres oblige aussi à rendre la procédure lisible

La demande d’audience de SA Rugby rappelle qu’une sanction annoncée n’épuise pas la discussion contradictoire. Le dossier doit pouvoir être examiné sans faire de la nationalité de l’entraîneur ou de celle de l’arbitre une explication automatique. La crédibilité du système dépendra aussi de sa cohérence lorsqu’un autre technicien tiendra des propos comparables.

Il n’est pas nécessaire d’attendre le prochain résultat des Springboks pour voir l’enjeu. Si tout désaccord devient une faute, la critique légitime recule. Si toute accusation d’intention passe pour une simple analyse, la protection des officiels devient théorique. L’affaire Erasmus oblige World Rugby à montrer où se situe concrètement cette limite.