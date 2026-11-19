L’OM a déposé plainte après avoir découvert des sollicitations frauduleuses proposant des stages, des détections et un recrutement pour son Académie contre de l’argent. L’alerte publiée le 6 novembre 2026 dépasse le simple rappel de prudence : des intermédiaires utilisent la difficulté d’accéder au football professionnel pour vendre une porte d’entrée qui n’existe pas.

Le club a formulé une règle sans ambiguïté : il ne réclame aucune somme à un joueur ou à sa famille pour participer à une détection, un essai, un stage ou un processus de recrutement de son Académie. Ses procédures relèvent exclusivement des équipes habilitées. Cette précision mérite d’être conservée dans son périmètre exact. Elle concerne le recrutement du club ; elle ne signifie pas que tout stage de football payant, organisé par n’importe quelle structure, serait une fraude.

Mise en garde contre des faux stages et détections au nom de l'Olympique de Marseille.



ℹ️ Plus d'informations : https://t.co/1lwNlyCaYm pic.twitter.com/sQbocbc8BK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 6, 2026

Le piège commence avant la demande de paiement

Dans ce type de sollicitation, le premier argument n’est pas nécessairement un montant extravagant. C’est le sentiment qu’une occasion rare s’ouvre enfin. Un nom de club connu, une présentation soignée et la promesse d’être observé peuvent donner du poids à un message dont personne n’a vérifié l’auteur. Le parent croit acheter une chance de montrer son enfant. L’escroc lui vend surtout l’impression de pouvoir contourner un accès opaque.

Cela ne permet pas de déduire combien de familles ont été touchées dans le dossier marseillais. L’OM n’a communiqué ni bilan chiffré des victimes ni montant total des sommes réclamées. Transformer son avertissement en récit d’une vaste escroquerie déjà élucidée serait ajouter des faits qui ne sont pas établis.

La marque du club ne suffit pas à identifier celui qui parle

L’enjeu pour Marseille est aussi de rendre ses propres canaux reconnaissables. Plus un club multiplie ses activités, ses partenaires et ses contenus, plus une famille peut rencontrer son écusson dans des contextes différents. Le bon réflexe consiste à reprendre contact avec l’institution par un canal trouvé indépendamment du message reçu, pas à répondre au numéro fourni par son auteur.

Le danger ne disparaît pas avec une nouvelle victoire ou un changement de directeur sportif. Il prospère sur la même confusion : croire qu’un paiement achète l’attention d’un recruteur. En rappelant publiquement que son Académie ne fonctionne pas ainsi, l’OM retire précisément aux solliciteurs leur principal argument commercial.