Les dirigeants de Bordeaux veulent se montrer actifs cet hiver lors du mercato.

Seul à la tête des Girondins de Bordeaux depuis quelques semaines, King Street a dressé une feuille de route en vue du mercato hivernal. Et les propriétaires américains du club bordelais comptent bien être actifs. Du côté des départs, Youssouf Sabaly, François Kamano et Pablo pourraient être vendus. Quant à Jonathan Cafu et Paul Baysse ils ne seront évidemment pas retenus.

Plusieurs départs programmés

En manque de temps de jeu, Bellanova, Lottin et Benrahou pourraient être prêtés eux. Du côté des arrivées, Bordeaux veut faire venir trois joueurs. Un avant-centre, un milieu de terrain créateur et un joueur capable d’évoluer dans le couloir gauche. Le mercato devrait être chaud en Gironde.