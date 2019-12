Sur les tablettes du PSG, Reinier Jesus (17 ans) voit son prix s’envoler et Paris ne devrait pas suivre.

Au rayon des « nouveaux Neymar », le jeune Reinier Jesus semble être le nouveau candidat pour l’année 2020. L’attaquant brésilien a explosé sous les couleurs de Flamengo et l’Europe le courtise de plus en plus. A commencer par le PSG.

Une clause à 50 millions

Mais la course pour Reinier Jesus commence déjà à devenir trop importante pour le PSG, qui ne prendra pas de risque financier cet hiver. Leonardo veut rester prudent pour le fairplay financier alors face aux prix évoqués pour le jeune brésilien (plus de 30 millions d’euros avant le début du mercato), Paris pourrait laisser passer sa chance. La clause libératoire, fixée à 50 millions d’euros, pourrait être atteinte si les enchères continuent entre les clubs…