Les dirigeants bordelais espèrent vendre plusieurs joueurs lors de ce mercato.

Les Girondins de Bordeaux, comme de nombreux clubs, vont être dans une situation financière compliquée au cours des prochaines semaines. Plus que jamais, la priorité du club est de vendre des joueurs cet été lors du mercato. Les dirigeants n’ont pas le choix. Et ils espèrent récupérer une grosse somme d’argent grâce à certains joueurs.

Bordeaux doit vendre

En fin de contrat dans un an, François Kamano, Maxime Poundje et Youssouf Sabaly sont déjà proposés à plusieurs clubs. Mais Bordeaux mise surtout sur la vente de certains de ses meilleurs joueurs, assez coté, comme Kalu, Pablo et Josh Maja pour combler son déficit.