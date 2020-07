Zidane doit trouver une solution pour Gareth Bale et le marché chinois semble être la seule issue.

Zidane veut faire de la place dans son effectif pour pouvoir faire un gros recrutement et il sait notamment qu’il va devoir pousser Gareth Bale vers la sortie. Le joueur gallois touche plus de 15 millions d’euros par an et il pourrait bien être l’un des enjeux de l’été de la formation espagnole.

La seule solution ?

Mais Gareth Bale ne souhaite pas bouger notamment parce qu’il sait très bien qu’aucun club européen ne lui offrira un tel salaire aujourd’hui. La solution pourrait donc venir de la Chine puisque les clubs chinois ne manquent pas de moyens et qu’ils seraient susceptibles de lui faire une très grosse offre.