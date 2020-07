La presse étrangère évoque un possible départ de Di Maria cet été. N’est-ce pas une simple mise de pression alors qu’une prolongation est évoquée ?

Quelques journaux étrangers commencent à évoquer un possible départ de Angel Di Maria cet été notamment parce que l’Argentin serait dans le viseur de quelques formations de premier plan. Mais est-ce vrai ou une simple mise de pression pour qu’il obtienne un nouveau contrat ?

La pression sur le PSG ?

En effet, Di Maria n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG et il aimerait signer un nouveau bail plus long. Les dirigeants parisiens ne ferment pas la porte, mais ils ne sont pas non plus pressés de le faire signer. Ces rumeurs sont sans doute une mise de pression de la part de l’entourage de Di Maria.