Leonardo tarde à bouger pour Di Maria et d’autres clubs pourraient bien tenter de faire une offre à l’Argentin.

Alors que Leonardo tarde à faire une offre de prolongation de contrat à Di Maria, le joueur suscite de plus en plus d’intérêts à l’étranger et notamment du côté de la Serie A. il faut dire que pouvoir recruter un tel joueur sans débourser le moindre centime à de quoi être intéressant.

Il attend un signe de Leonardo

Et c’est bien l’Inter Milan qui voudrait absolument avancer pour le milieu de terrain argentin. Le joueur serait prêt à lui faire une très belle offre de contrat. Ce n’est pas la priorité de Di Maria pour le moment puisque le joueur attend un signe de Leonardo, mais il ne va pas falloir traîner.