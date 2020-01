Dortmund envisage très sérieusement de repousser toutes les offres de transfert pour Jadon Sancho en juin.

Les plus grands clubs européens se battent pour tenter de faire signer Jadon Sancho en fin de saison. L’international anglais de Dortmund impressionne depuis plusieurs mois et semble bien armé pour devenir une star mondiale dans les années à venir.

Les offres repoussées

Les plus grands clubs sont sur les rangs pour un transfert qui serait déjà estimé à plus de 150 millions d’euros. Mais les dirigeants de Dortmund envisagent très sérieusement de garder leur joueur encore au moins une saison et de repousser toutes les offres de transfert.