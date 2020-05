Jadon Sancho aurait bien pu être le plus gros transfert de l’été. Mais tout pourrait tomber à l’eau à cause de la crise.

La crise du coronavirus pourrait bien avoir un impact très lourd sur les finances des clubs et donc sur le marché des transferts. Le plus gros mouvement de l’été aurait bien pu être le départ de Jadon Sancho vers Manchester United, mais Dortmund commence à se poser des questions.

Pas moins de 120 millions

La valeur marchande du joueur pourrait bien baisser en cas de transfert cet été et les dirigeants allemands se demandent s’ils ne devraient pas attendre un an de plus avant de vendre leur joueur. Quoi qu’il arrive, le Borussia ne voudrait pas vendre son joueur pour moins de 120 millions.