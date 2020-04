Le club de Newcastle pourrait bien changer de propriétaire dans les mois à venir. Une offre est en préparation.

La crise traversée par le monde entier va bien sûr avoir un impact sur l’économie du football et certains propriétaires de club pourraient bien chercher à vendre dans les mois à venir. C’est ce qui se dit de plus en plus en Angleterre où on parle d’une vente possible de Newcastle.

Déjà vendu ?

Le club du nord de l’Angleterre pourrait être mis en vente par son propriétaire et on parle d’un prix qui pourrait atteindre les 356 millions d’euros. Plusieurs groupes sont déjà sur les rangs avant de faire une offre. Un fonds d’investissement saoudien serait notamment très intéressé.