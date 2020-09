Griezmann a bien pensé à faire ses valises et des discussions ont eu lieu avec le club de Manchester City.

Alors que Griezmann sort d’une saison très difficile et que Leo Messi a décidé de rester au moins un an de plus, le joueur français se pose de nombreuses questions au sujet de son avenir même s’il a été rassuré par le nouvel entraîneur, Ronald Koeman. Au point que le champion du monde a sondé des pistes pour partir.

Pas d’offre

Comme cela a été révélé par la presse espagnole, l’entourage du joueur de l’équipe de France aurait bien ouvert des discussions avec Manchester City pour parler d’un éventuel transfert. Une approche a bien eu lieu, mais aucune offre ne devrait être faite par le club anglais.