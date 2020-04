Liverpool envisagerait de se pencher sur le transfert de Raheem Sterling. Ce serait un coup de folie.

Les médias anglais commencent à mettre le feu au marché des transferts et à évoquer des mouvements de folie pour Liverpool qui veut absolument recruter une star offensive cet été. Les Reds envisageraient de se pencher sur le transfert de Raheem Sterling qui appartient à Manchester City.

Sterling veut changer d’air

L’international anglais a déjà porté le maillot de Liverpool entre 2012 et 2015 et le club souhaiterait donc finaliser son retour. Cela n’est pas totalement impossible, car Sterling envisage de plus en plus sérieusement de changer d’air lors du prochain marché des transferts.