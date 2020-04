Harry Kane peut-il s’engager en faveur du Real Madrid ? Ce sera sans doute plus simple en cas de départ de Zidane.

La presse espagnole parle de plus en plus d’un possible transfert de Harry Kane vers le Real Madrid. L’attaquant international anglais envisage de changer d’air et pourrait faire du Real Madrid sa grande priorité pour cet été. Mais tout pourrait bien dépendre de Zidane.

Tout dépend de Zidane

Le technicien français ne serait pas très chaud pour cette piste et le transfert de Kane pourrait se faire en cas de départ de Zidane. Surtout qu’on évoque la venue de Mauricio Pochettino pour le remplacer et Kane est resté très proche de l’entraîneur argentin.