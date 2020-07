On parle d’un possible transfert de Cristiano Ronaldo, mais cela est-il vraiment envisageable ?

Cristiano Ronaldo semble totalement increvable. Malgré son âge, le joueur portugais reste l’un des meilleurs du monde et il semble avoir encore quelques belles années devant lui. Mais les relations avec Sarri ne sont pas forcément au beau fixe et des rumeurs ne cessent de courir.

Peu probable

On parle de son possible départ cet été, mais cela est-il possible ? Compte tenu de son salaire, seule une poignée de clubs peut se permettre de s’offrir les services de CR7 et ce dernier ne rejoindra qu’une équipe capable de gagner la Ligue des champions. Un départ semble du coup peu probable.