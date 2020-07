Le PSG cherche un joueur de premier plan en défense et Upamecano pourrait bien être le meilleur compromis.

Les dirigeants du PSG veulent recruter un défenseur central pour compenser le départ de Thiago Silva. Mais il ne faut pas s’attendre à voir débarquer une star mondiale pour ce poste. Paris veut installer Kimpembe et Marquinhos avec un troisième joueur qui entrerait dans le turnover.

Un prix raisonnable

Leonardo cherche donc un joueur avec un fort potentiel qui pourrait exploser dans les années à venir. Et c’est pour cette raison que le profil de Dayot Upamecano a de quoi le séduire. Par ailleurs, le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec Leipzig et pourrait bouger pour une somme raisonnable.