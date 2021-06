La Juventus pourrait bien lancer une grande opération pour tenter de boucler le transfert de Corentin Tolisso.

La Juventus apprécie les joueurs français depuis longtemps et cela pourrait bien être constaté une fois de plus lors de ce marché des transferts. Le club italien cherche à bâtir un groupe ambitieux pour la saison prochaine afin de reconquérir la Serie A et de briller en Coupe d’Europe.

Son contrat pourrait aider

La presse italienne affirme que la Juve a les yeux rivés sur l’avenir de Corentin Tolisso. Après une longue blessure, le joueur de l’équipe de France a retrouvé son meilleur niveau. La Juve a pris contact avec le Bayern Munich pour voir si cette opération était jouable. Tolisso n’a plus qu’un an de contrat.