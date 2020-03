Si Donnarumma reste au Milan AC sans prolonger son contrat, il pourrait bien être la grande affaire de l’été 2021.

Il se dit de plus en plus que Donnarumma pourrait bien entrer en conflit avec la direction du Milan AC autour de la prolongation de son contrat. Le jeune gardien italien ne trouve pas d’accord pour signer un nouveau bail et les dirigeants milanais demandent une fortune pour le laisser partir.

Une grosse prime ?

Une situation qui pourrait pousser le gardien à aller au bout de son contrat qui se termine en 2021. Il pourrait alors recevoir des offres des meilleurs clubs du monde puisqu’il ne coûtera rien et pourrait négocier un contrat de folie avec une très grosse prime à la signature.