Zidane veut une star offensive pour la saison prochaine et il sait qu’il va avoir un coup à jouer pour Kane.

Zidane veut frapper fort sur le marché des transferts pour la saison prochaine et il veut attirer quelques joueurs de premier plan. Il a besoin d’un renfort offensif de très haut niveau et devrait avoir les moyens de faire une très belle opération. Et une opportunité pourrait bien se présenter pour Harry Kane.

Il va coûter cher

L’international anglais de Tottenham envisagerait de donner un nouvel élan à sa carrière et ne serait pas contre l’idée de rejoindre l’un des plus grands clubs du monde. Une chance existe pour Zidane de le convaincre, mais ce transfert pourrait coûter plus de 150 millions.