Le vent a tourné pour Dybala avec la Juventus et le club italien se bat désormais pour le conserver.

La Juventus a souvent soufflé le chaud et le froid au sujet de Paulo Dybala. L’attaquant argentin a même été poussé vers la sortie par le passé, mais les dirigeants italiens demandaient plus de 100 millions d’euros pour son départ et aucune offre de ce montant n’a été faite.

Il pourrait prolonger

Mais Dybala donne désormais la pleine mesure de son talent et les dirigeants de la Juventus n’ont plus aucune intention de le voir partir. Ils se battent même pour le convaincre de prolonger son contrat alors que plusieurs clubs aimeraient bien le recruter.