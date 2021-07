Griezmann a bien toutes les chances de boucler ses valises cet été et le champion du monde aurait trois opportunités.

Griezmann est poussé vers la sortie, mais ses dirigeants aimeraient bien le voir partir ailleurs qu’en Espagne même si on parle beaucoup de son possible retour à l’Atlético de Madrid. Mais renforcer un concurrent direct n’est sans doute pas la meilleure chose à faire.

Des pistes en Angleterre

En dehors du club espagnol, des pistes anglaises existent et elles sont les faveurs de Laporta. On parle notamment beaucoup de Chelsea et de Manchester United qui cherchent encore un joueur de ce profil et qui pourraient s’activer dans les semaines à venir. Le joueur semble envisager de plus en plus un départ.