Sur les tablettes des plus grands, Camavinga ne sait pas encore ce qu’il va faire la saison prochaine.

Eduardo Camavinga sait qu’il est sur les tablettes des meilleures équipes du monde et que les offres vont se bousculer en fin de saison. Malgré tout cela, il garde la tête froide et aucune décision ferme n’a encore été prise pour le moment. Initialement, il n’avait pas prévu de partir.

La crise pourrait tout changer

Il est encore tout jeune et se voyait bien faire une saison de plus avec le Stade Rennais avant de prendre son envol, surtout si la formation bretonne a de belles ambitions pour la saison prochaine. Mais la crise actuelle pourrait tout changer et Rennes pourrait ne pas cracher sur une belle rentrée financière.