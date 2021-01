Plusieurs signes encourageants laissent penser que Mbappé pourrait prochainement prolonger son contrat.

Les dirigeants du PSG se sont fixé comme objectif de prolonger le contrat de Mbappé et ce n’est pas une chose simple alors que le jeune attaquant n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain et qu’il pourrait profiter de sa situation contractuelle pour vivre une nouvelle expérience.

Un accord est possible

Mais la crise est passée par là et elle a un impact fort. Aujourd’hui personne ne semble en mesure d’offrir à Mbappé ce que le PSG est prêt à lui donner. Même Pierre Ménès assurait récemment qu’il ne voyait pas forcément le champion du monde partir en juin. Un accord bientôt trouvé ?