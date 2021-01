Zidane ne sera pas débarqué avant la fin de la saison et il a donc le temps pour faire basculer les choses.

Zidane est bien de plus en plus critiqué en Espagne et on parle clairement de son départ. Mais le Real Madrid ne fera pas l’erreur de le débarquer en plein milieu de la saison et devrait attendre le mois de juin pour tout changer. Voilà qui devrait laisser du temps au technicien français.

Il peut claquer la porte

Mis sous pression avec son groupe, Zidane n’a jamais été aussi fort que dans une telle situation. Il peut encore changer l’opinion et redresser la barre notamment en brillant en Ligue des champions. Mais Zidane restera sans doute marqué par ce manque de soutien et c’est lui qui pourrait claquer la porte.