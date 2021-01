Le PSG pourrait faire un bon coup l’été prochain avec la possible signature de Corentin Tolisso.

Il est clair que Leonardo va vouloir changer en profondeur son milieu de terrain pour la saison prochaine. Il aurait aimé le faire avant, mais n’a pas pu faute de moyens. Il a donc déjà des pistes dans le viseur pour l’été prochain et serait bien intéressé par le milieu de terrain français du Bayern Munich, Corentin Tolisso.

La Juve est là

Ce dernier pourrait bien changer d’air en fin de saison et cela pourrait être un très bon coup puisqu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin. La formation allemande devra donc se montrer raisonnable pour l’indemnité. Mais attention, car la Juventus est également sur les rangs.