Le Real Madrid se penche sur le transfert de Harry Kane et le joueur pourrait faire de la formation espagnole sa priorité.

Le Real Madrid veut un attaquant de premier plan la saison prochaine et aura les moyens de faire une transaction majeure. Depuis quelques jours, la rumeur est de plus en plus forte au sujet de l’intérêt du Real Madrid pour l’attaquant international anglais, Harry Kane.

Sa priorité

Le joueur veut quitter Tottenham pour viser encore plus haut et selon la presse anglaise il ferait bien du Real Madrid sa grande priorité pour la saison prochaine. Plusieurs clubs sont déjà sur les rangs à l’image de Manchester United ou de la Juventus.