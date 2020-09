Le Real Madrid apprécie le profil de Aouar et pourrait rapidement lancer une première offre de transfert.

Les dirigeants du Real Madrid devraient passer la vitesse supérieure sur le marché des transferts et Zidane a déjà identifié quelques joueurs qu’il aimerait avoir sous ses ordres la saison prochaine. Ce serait notamment lui qui insisterait pour que le club espagnol se positionne pour Houssem Aouar.

Une base de négociation

Il apprécie beaucoup le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais et on commence à parler en Espagne d’une offre qui pourrait atteindre les 50 millions d’euros. Le président Aulas espère récupérer un peu plus d’argent pour son joueur, mais cela pourrait lancer des bases de négociation.