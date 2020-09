Pour convaincre Mbappé de rester au PSG encore plusieurs saisons, Paris pourrait envoyer son meilleur émissaire : Neymar !

Au sortir d’une saison historique, marquée par une finale de la Ligue des Champions, le PSG espère pouvoir récupérer le fruit du travail semé ces derniers mois. Et notamment en réussissant à prolonger ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. Si pour le Brésilien, c’est parfaitement engagé, pour le Français, c’est plus compliqué.

Les deux hommes s’adorent

Pour convaincre Mbappé, le PSG dispose toutefois d’un véritable atout. En plus de ses arguments financiers, Paris peut compter sur Neymar, son grand ami, pour tenter de le convaincre. Les deux hommes forment un duo exceptionnel et c’est grâce à leur entente que le PSG a pu réaliser des exploits. Neymar, qui sert d’exemple à Mbappé depuis leur arrivée commune à Paris, pourrait être le déclencheur d’un dossier complexe, jusqu’à présent.