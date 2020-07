Le Real Madrid a pris la décision d’accepter une grosse somme d’argent pour Hakimi, mais ils pourraient le regretter.

Les dirigeants du Real Madrid ont donc pris une décision très forte après deux ans de prêt de Hakimi au Borussia Dortmund et ont validé le transfert du brillant jeune défenseur vers l’Inter Milan pour 40 millions d’euros. Mais était-ce la meilleure décision à prendre ?

Ils vont le regretter

On peut vraiment en douter. Les latéraux de très haut niveau sont une denrée de plus en plus rare dans le football et le Real Madrid aurait u récupérer l’un des meilleurs du monde sans débourser le moindre centime. Les dirigeants ont vu une belle affaire financière immédiate, mais ils pourraient le regretter.