Leonardo refuse désormais d’aligner des sommes hors marché pour ses cibles principales.

Le PSG qui paye des joueurs bien trop chers, c’est terminé. Leonardo veut que le club soit respecté au niveau européen et refuse de surpayer des joueurs. C’est notamment ce qui s’est passé pour le défenseur brésilien du FC porto, Alex Telles. Leonardo a refusé de s’aligner sur les demandes de la formation portugaise.

Il ne veut pas surpayer

Pourtant, Alex Telles était de loin sa priorité pour le poste, mais il devait envoyer un message aux formations européennes et faire comprendre que le PSG ne ferait plus n’importe quoi en payant trop cher pour faire venir ses cibles. On va voir dans les semaines à venir si le directeur sportif tient ses engagements.