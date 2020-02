Le Bayern Munich aime beaucoup les joueurs français et pourrait chercher un défenseur l’été prochain.

Le Bayern Munich apprécie de plus en plus les joueurs français. Après avoir recruté récemment Pavard, Tolisso ou encore Hernandez, le club allemand pourrait choisir un autre joueur français dans les mois à venir. Le Bayern cherche en effet un défenseur de haut niveau.

Une priorité

Et les rumeurs sont de plus en plus fortes autour d’un intérêt pour Dayot Upamecano qui brille sous le maillot de Leipzig. Il serait considéré comme une priorité de recrutement pour compenser un départ de Boateng. Le défenseur français a une clause libératoire de 60 millions.